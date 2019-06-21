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ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA: 2 YARALI, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Esenyurt TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt TEM bağlantı yolu Esenyurt Gişeler istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ACS 216 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan 34 KG 3696 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sağ şeritteki 34 FC 4119 plakalı panelvan minibüse çarptı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin çalışmalar
Detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
Esenyurt, TEM Otoyolu, Güncel
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