Son Dakika Haberleri: Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda Tır Kazası: 1 Yaralı

Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda Tır Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere saplandı.

Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda Tır Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere saplandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Özbay isimli tır sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda makası kıran tır dorsesi bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. Hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza yapan sürücü yaşananları anlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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