(ESENYURT TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika

Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilk belirlemelere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir gence otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan gence, sol şeritte ilerleyen plakası belirsiz bir otomobil çarptı. Diğer sürücüler polise haber verirken, kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, olayın yaşandığı yere şerit çekti. Olay yeri inceleme ekipleri gencin hayatını kaybettiği noktada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. Trafiğin tek şeritten aktığı TEM Otoyolu, olay yeri incelemenin çalışmasının ardından açıldı.

- İstanbul