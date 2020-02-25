ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSADI - Son Dakika

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSADI

6 saat önce

Ersan SAN / ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSADI, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

Esenyurt TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 11.002de aralarında iki kamyonun da olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya karışan kamyonlardan birinde sıkışan sürücüyü Mehmet Y. isimli sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler yaralı sürücüyü kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Mehmet Y. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, yoğunluk oluştu. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları görüldü. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırdıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Sürücünün çıkarılması

-Sağlık ekiplerine teslim edilmesi

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler


TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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