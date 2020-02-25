ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSIYOR (1) - Son Dakika

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ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK AKSIYOR (1)
6 saat önce
Ersan SAN / ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler
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