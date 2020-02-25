Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1) - Son Dakika

Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1)

6 saat önce

Ersan SAN / ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt TEM'de zincirleme kaza; trafik aksıyor (1), System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi  sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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