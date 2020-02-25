Esenyurt tem'de zincirleme kaza, trafik aksıyor - Son Dakika

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Esenyurt tem'de zincirleme kaza, trafik aksıyor
6 saat önce
ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
ESENYURT TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.
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