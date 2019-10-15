Son Dakika Haberleri: Esenyurt TEM Otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu
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Esenyurt TEM Otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu

1 saat önce

ESENYURT TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı.

Esenyurt TEM Otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu, System.String[]

ESENYURT TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

- İstanbul

TEM Otoyolu, Esenyurt, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
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