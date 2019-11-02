Son Dakika Haberleri: ESENYURT'U KARIŞTIRAN İDDİA; OLAYLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Son Dakika Güncel ESENYURT'U KARIŞTIRAN İDDİA; OLAYLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ

ESENYURT'U KARIŞTIRAN İDDİA; OLAYLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Sevda SARIKAYA/İSTANBUL,DHAEsenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

ESENYURT'U KARIŞTIRAN İDDİA; OLAYLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Sevda SARIKAYA/İSTANBUL,DHA

Esenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yaşanan olayı öğrenen aile, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli kalabalığın evin camlarını sopalarla kırdığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etti. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Polisin iddialarla ilgili araştırması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

---------------

-Sokakta toplanan kalabalığın eve saldırması

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Zırhlı araç ve çevik kuvvet

-Ailenin evden çıkarılarak zırhlı araca bindirilmesi

-Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbede

-Biber gazından etkilenen kişiler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESENYURT'U KARIŞTIRAN İDDİA; OLAYLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]