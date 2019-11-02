Son Dakika Haberleri: Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti
Son Dakika Güncel Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti

6 saat önce

Şahin BOZKURT-Sevda SARIKAYA/ ESENYURT'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

Esenyurt'u karıştıran iddia; Olaylara polis müdahale etti, System.String[]

Şahin BOZKURT-Sevda SARIKAYA/ ESENYURT'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yaşanan olayı öğrenen aile, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli kalabalığın evin camlarını sopalarla kırdığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etti. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Polisin iddialarla ilgili araştırması devam ediyor


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
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