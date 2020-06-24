Esenyurt'u yıkıp geçen sağanağın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Esenyurt'u yıkıp geçen sağanağın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Esenyurt'u yıkıp geçen sağanağın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Esenyurt Pınar Mahallesi'nde taşan dere su baskınına yol açmıştı.
Esenyurt'u yıkıp geçen sağanağın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İSTANBUL - Esenyurt Pınar Mahallesi'nde taşan dere su baskınına yol açmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışın ardında bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta başında 'Sarı alarm' koduyla İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Dün öğleden sonra başlayan yağmur kentin birçok noktasında kendini göstermişti. Bazı yollar göle dönerken bazılarında ise trafik durma noktasına gelmişti. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dere taştı ve sokaklar sular altında kaldı. Bodrum katta oturan bir kişi ise hayatını kaybetti. Canla başla yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sel felaketinin yaşandığı mahalle havadan görüntülendi. Görüntülerde, facianın izlerinin kaldığı gözlemlenirken mahallenin sessizliğe büründüğü görüntülendi. Faciaya sebep olan ve mahallenin içerisinden geçen dere yatağı da görüntülere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:21 Kaynak: İHA
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