ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Esenyurt ve Arnavutköy'de 22 -26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 109 kilogram 360 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-26 Nisan tarihleri arasında, Esenyurt ve Arnavutköy'de uyuşturucu imalatı ile satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapılan operasyonlarda 74 kilogram 600 gram eroin, 34 kilogram 760 gram marihuana ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, ele geçirilen uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.