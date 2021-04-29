ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

29.04.2021 13:09

Esenyurt ve Arnavutköy'de 22 -26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 109 kilogram 360 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt ve Arnavutköy'de 22 -26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 109 kilogram 360 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-26 Nisan tarihleri arasında, Esenyurt ve Arnavutköy'de uyuşturucu imalatı ile satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapılan operasyonlarda 74 kilogram 600 gram eroin, 34 kilogram 760 gram marihuana ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, ele geçirilen uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu, Esenyurt, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT VE ARNAVUTKÖY'DE 109 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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