Esenyurt ve Avcılar'da Ramazan ayı öncesi vatandaşlar pazara akın etti - Son Dakika

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Esenyurt ve Avcılar'da Ramazan ayı öncesi vatandaşlar pazara akın etti
14 dakika önce
Ramazan ayı öncesinde Avcılar'da ve Esenyurt'ta vatandaşlar alışveriş için pazarlara akın etti.
Ramazan ayı öncesinde Avcılar'da ve Esenyurt'ta vatandaşlar alışveriş için pazarlara akın etti. Esenyurt'ta tek tek pazar tezgahlarını da dolaşan polis, sosyal mesafeyi korumaları için vatandaşları uyardı. Pazarlardaki uyarılara rağmen kalabalık dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstanbul dair 31 şehirdeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Ramazan ayının da başlaması öncesi çarşı ve pazarlar hareketlendi. Çok sayıda vatandaşlar Avcılar ve Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi semt pazalarında alışveriş yaptı. Bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esenyurt'ta pazarlar da da devriye atan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe konusunda tek tek uyarılarda bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:58 Kaynak: İHA
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