ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAEsenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol ele geçirdi.

ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen baskınlarda, 7 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yaptıklarını belirlediği şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu belirlenen Esenyurt ve Başakşehir'deki depolara ani baskın yapıldı.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan şüphelilerden birinin üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Aynı şüphelinin yine sahte içki üretiminden 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Depoların içerisinde ve Esenyurt'ta bulunan deponun önündeki araçta yapılan aramalarda 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi. 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

------

-Baskın anı


Başakşehir, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]