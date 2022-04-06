ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

06.04.2022 13:45

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda suça karıştığı belirlenen şebekeye ikinci operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda suça karıştığı belirlenen şebekeye ikinci operasyon düzenlendi.

'Ağa" lakaplı M.T. liderliğindeki suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 kişi yakalanmış, şüphelilerden 33'ü tutuklanmıştı. Operasyonun devamı 2 gün önce yapıldı. Aynı şebeke ile bağlantılı olan ve aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON
ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON
ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

YORUMLAR
500
AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ Mersin'de suç şebekesi çökertildi Mersin'de suç şebekesi çökertildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement