ESENYURT VE FATİH'TE 11 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KARDEŞ YAKALANDI
4 dakika önce
Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:15 Kaynak: DHA
Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonda kardeşler Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı.
Şüphelilerden Mehmet B.'nin uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet B. sorgusunda hırsızlığı kendisinin yaptığını kardeşinin suçu olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Sorgularının ardından Ahmet B. şubeden serbest bırakılırken, Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü dökümü:
----------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin apartmanlara girişleri ve çıkışları
-
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar
- Pehlivan
Motosikletli kapkaç çetesi havuz başında eğlenirken yakalandı Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı