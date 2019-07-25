Son Dakika Haberleri: ESENYURT VE FATİH'TE 11 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KARDEŞ YAKALANDI
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ESENYURT VE FATİH'TE 11 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KARDEŞ YAKALANDI

1 saat önce

Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonda kardeşler Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı.
Şüphelilerden Mehmet B.'nin uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet B. sorgusunda hırsızlığı kendisinin yaptığını kardeşinin suçu olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Sorgularının ardından Ahmet B. şubeden serbest bırakılırken, Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESENYURT VE FATİH'TE 11 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KARDEŞ YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
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