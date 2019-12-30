Esenyurt yeni yeteneklerini arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt yeni yeteneklerini arıyor - Son Dakika

Esenyurt yeni yeteneklerini arıyor

6 saat önce

Esenyurt'ta açılacak olan Tiyatro Kursu için başvurular alınmaya başladı.

Esenyurt yeni yeteneklerini arıyor, System.String[]

Esenyurt'ta açılacak olan Tiyatro Kursu için başvurular alınmaya başladı. İlgilenen vatandaşlar, 17 Ocak tarihine kadar Esenyurt Belediyesinin tüm kültür merkezleri ve bilgi evlerinden kursa başvurabilecek.


Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün 15 yaş ve üzeri vatandaşlar için açtığı Tiyatro Kursu'nun yeni dönem başvuruları başladı. Kursa kayıt olmak isteyen vatandaşlar, 17 Ocak 2020 tarihine kadar Esenyurt Belediyesinin tüm kültür merkezleri ve bilgi evlerinden başvurularını yapılabilecek. 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşların başvurabileceği kursta, kursiyerlere yıl boyunca ücretsiz eğitim verilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, katılım yoğunluğuna göre sınıflar belirlenerek, öğrencilere uzman öğretmenler tarafından eğitim verilecek. Kursiyerler, ders yılı süresince ücretsiz olarak doğaçlama, mimik, oyun İncelemesi, diksiyon, hareket, tiyatroda ritim ve ses derslerini görecek. Esenyurt Belediyesinin açtığı bu kurs, tiyatro oyunculuğunu profesyonel anlamda yapmak isteyen öğrenciler içinde konservatuarlara giriş kapısı olacak. - İSTANBUL

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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