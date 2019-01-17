Esenyurt Zafer Mahallesi'nde Bir Sitenin Çöp Kutusunda Bulunan Şüpheli Paket Üzerinde Yapılan...
1 saat önce
IHAAW104325-ASA/17-01-2019- Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir sitenin çöp kutusunda bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede el bombası ve mermiler bulundu.
IHAAW104325-ASA/17-01-2019
- Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir sitenin çöp kutusunda bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede el bombası ve mermiler bulundu. Uzman ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. 17.01.2019 10: 43: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta Siteye Bırakılan Şüpheli Paketten El Bombası ve Mermiler Çıktı
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