Son Dakika Haberleri: Esenyurt Zafer Mahallesi'nde Bir Sitenin Çöp Kutusunda Bulunan Şüpheli Paket Üzerinde Yapılan...

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde Bir Sitenin Çöp Kutusunda Bulunan Şüpheli Paket Üzerinde Yapılan...

1 saat önce

IHAAW104325-ASA/17-01-2019- Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir sitenin çöp kutusunda bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede el bombası ve mermiler bulundu.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde Bir Sitenin Çöp Kutusunda Bulunan Şüpheli Paket Üzerinde Yapılan..., System.String[]
IHAAW104325-ASA/17-01-2019

- Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir sitenin çöp kutusunda bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede el bombası ve mermiler bulundu. Uzman ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. 17.01.2019 10: 43: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Esenyurt, Zafer Mahallesi, 3. Sayfa
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