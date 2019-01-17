Esenyurt Zafer Mahallesinde Bulunan Bir Sitenin İçeresinde Şüpheli Paket Alarmı Yaşanıyor.
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IHAAW100411-ASA/17-01-2019- Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin içeresinde şüpheli paket alarmı yaşanıyor.
IHAAW100411-ASA/17-01-2019
- Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin içeresinde şüpheli paket alarmı yaşanıyor. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bomba uzman ekipleri olay yerine çağırıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri uzman ekiplerin gelmesini bekliyor. 17.01.2019 10: 04: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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