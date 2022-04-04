Esenyurta'ta şahıs metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü - Son Dakika
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Esenyurta'ta şahıs metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

04.04.2022 00:20

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, metrobüsten inen bir kadını zorla ara sokağa götürüp boynuna ateş ederek öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt ilçesinde Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç. yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

"ADAMDAN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

OLAY ÖNCESİ KAMERADA

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

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Son dakika... Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı Son dakika... Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti! İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!

Esenyurt, Metrobüs, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurta'ta şahıs metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurta'ta şahıs metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü - Son Dakika
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