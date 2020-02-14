Esenyurtlu çocuklar fark oluşturucu maskeler tasarlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurtlu çocuklar fark oluşturucu maskeler tasarlayacak - Son Dakika

Esenyurtlu çocuklar fark oluşturucu maskeler tasarlayacak

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi'nin, düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri' kapsamında yer alan, 'Sihirli Ellerden Maskeler Atölyesi' 16 Şubat'ta başlayacak.

Esenyurtlu çocuklar fark oluşturucu maskeler tasarlayacak, System.String[]

Esenyurt Belediyesi'nin, düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri' kapsamında yer alan, 'Sihirli Ellerden Maskeler Atölyesi' 16 Şubat'ta başlayacak.


Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi amaçladığı, Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri çerçevesinde hazırladığı, Sihirli Ellerden Maskeler Atölyesi, 16 Şubat Pazar günü başlayacak. Çocukların hayal gücünü ve farklılığını geliştirmeyi amaçlayan atölyede birbirinden güzel maskeler tasarlanacak. Hayal gücüne göre şekil alacak maskelerle miniklerin hem el becerileri gelişecek hem de yüzleri renklenecek. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak olan dersler, 16 Şubat ve 23 Şubat Pazar günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde 2 ayrı seans şeklinde, Esenyurt Belediyesi Mustafa Akboğa Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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