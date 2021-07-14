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Esenyurtlu gençler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Esenyurtlu gençler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:10
Esenyurtlu gençler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor, System.String[]

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği Spor Akademisi Hazırlık Kursu'nda; yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda, Milli Savunma Üniversitesi'nde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, fiziksel yeterlilik sınavına hazırlıyor.

Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun grupların da eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

"Fiziksel yeterlilik sınavının tüm teknik aşamalarını çalışıyoruz"

İlçedeki gençleri fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Serkan Aman, "BESYO ve Milli Savunma Bakanlığının sınavları için 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun adaylara eğitim veriyoruz. Polislik ve bekçilik için kurumların belirlediği yaş aralığındaki adayları çalıştırıyoruz. Haftanın 6 günü verilen eğitimde fiziksel yeterlilik sınavlarının bütün teknik aşamaları; genel kuvvet ve özel kuvvet çalışmalarını yapıyoruz. Eğitimlerimizin içeriği her kurum için ayrı ayrı oluyor" dedi. Spor Akademisi Hazırlık Kursu'nun kayıtlarının Ocak ayı itibarıyla başladığını belirten Aman, "Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan sonra değerlendirme sürecimiz başlıyor. Değerlendirme sürecinde sahaya gelen tüm adaylarımızla çalışıyoruz. Daha sonra hem performans testleri hem TYT denemeleri yapılıyor. Bunların ardından uygun olan adaylarla antrenmanlara başlıyoruz" diye konuştu.

"Kurs benim için çok faydalı oldu"

Spor Akademisi Hazırlık Kursu'nun kendisine çok fayda sağladığını ifade eden kursiyer Osman Tayyip Özer, "BESYO için hazırlanıyorum. Ocak ayından beri akademide antrenmanlarımıza başladık. Hedefimiz olan üniversitelerin sınavlarına çalışıyoruz. Günde 5 saat sürat, kuvvet, güç… Bunlara yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Bu kurs, rakiplerimin önüne geçmemde için büyük bir vasıta oldu. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Kursiyer Ceren Baydemir ise şunları ekledi; "Ben spor lisesi mezunuyum. Şu an BESYO'ya hazırlanıyorum. Bu parkurun bana çok büyük katkısı oldu. Bizler 6 aydır buradayız, farklı farklı üniversitelerin sınavlarına hazırlanıyoruz. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a, bize bu hizmetleri sunduğu için teşekkür ederiz."

Esenyurtlu gençler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenyurtlu gençler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika


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