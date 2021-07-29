Esenyurtlu gençler LLGS'de büyük başarı gösterdi - Son Dakika

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ilçedeki gençlere ücretsiz eğitim veren Esenyurt Belediyesi'nin açtığı LGS Hazırlık kursuna katılan 290 öğrencinin 240'ı tercih ettiği okulu kazandı.

Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Sürekli Eğitim Merkezi ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin yüzde 7'si ilk beşlik dilime girerken, yüzde 20'si onluk, yüzde 56'sı ise on beşlik dilime girerek İstanbul'daki nitelikli liselere yerleşti. Yıl boyunca yapılan yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, 2021 LGS'de başarılı bir performans sergileyerek, İstanbul'un önemli Fen, Anadolu ile Mesleki ve Teknik Liselerini kazandı.