Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika

Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor, System.String[]

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.


Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün, açtığı ücretsiz Kurdele Nakışı Kursu, ilçede yaşayan ev hanımları tarafından büyük ilgi görüyor. Kursta geleneksel ve modern çizgilerde birçok ürün ortaya çıkaran kadınlar, kendilerine özel zaman ayırmanın yanı sıra hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurs sayesinde kurdele nakışıyla ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, aldıkları eğitimde evde bulunan malzemeleri değerlendirerek düşük maliyetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Esenyurt Belediyesi'ne ait kültür merkezlerinde, haftada bir gün sabah ve öğlen grubu olmak üzere 4 saat eğitimin verildiği kurslara, yaş sınırı olmadan kadın erkek bütün vatandaşlar katılabiliyor.


"Ev hanımları kendilerine zaman ayırabiliyor"


Kurdele Nakışı kursuna katılan kadınların kendilerine zaman ayırarak mutlu olduklarını söyleyen El Sanatları Öğretmeni Nazlı Bulat Akça, "Açılan bu kursta kadınların kendilerine bir zaman ayırmaları, kendilerini değerli hissetmeleri ve mutlu olmaları bizim öncelikli amacımız. İkinci önceliğimiz de yaptığımız işleri ticarete dökerek ev bütçesine katkı sağlamamız" dedi.


"Evde bulunan malzemeleri değerlendiriyoruz"


Kursta öncelikle evlerde bulunan malzemeleri değerlendirdiklerini belirten Akça, "Kursumuzda tel, ip, kumaş parçaları gibi özellikle evde bulunan malzemeleri değerlendiriyoruz. Genelde işlerimizin daha hoş görünmesi ve uzun ömürlü olması için ipek kurdele kullanmayı tercih ediyoruz. El emeği, masa örtüleri, yatak örtüleri, seccade ve bohça takımları, kına setleri aklınıza gelebilecek her şeyi burada üretiyoruz. Özellikle çok moda olan çanta ve takılarımız var. Hem göze hitap ediyor hem de kadınlar için çok kullanışlı. Ayrıca kursiyerlerimiz üretilen ürünleri belediyemizin açtığı sergilerde veya bireysel olarak satışa sunarak gelir elde edebiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı
Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
23:22 Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
23:22 Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı - Son Dakika
23:20 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
23:20 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Son Dakika
23:10 ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]