Esenyurtlu kadınlar üretime başladı - Son Dakika

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

16.01.2021 12:32

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, üretim çalışmaları başladı.

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

İSTANBUL - Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, üretim çalışmaları başladı.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi arasında yapılan iş birliği protokolünün mecliste kabul edilmesinin ardından, Esenyurtlu kadınlar üretim çalışmalarına başladı. S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nesrin Bozkurt, üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlayacak olan kadınları ilk çalışma günlerinde yalnız bırakmadı. Üretim çalışmalarına katılan Nesrin Bozkurt, ürünlerin nasıl çeşitlendirileceği konusunda kadınlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kadınlar birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor

Çalışmalar, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyete geçirilen Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılıyor. Projeyle, çalışma hayatına katılmak isteyen, ancak küçük yaştaki çocukları nedeniyle çalışamayan kadınların üretim yaparak, iş yaşamına katılması amaçlanıyor. Burada üretilen örgü, işleme gibi el emeği göz nuru ürünler, kurulan sabit stantların yanı sıra internet üzerinden de satışa sunulacak. Projeyle, merkeze gelemeyen kadınlara evlerinde iş yapma imkanı da sunuluyor. Toplumun her kesiminden kadının rahatça başvurabildiği projede, kadınlar birlikte çalışarak üretim yapacak.

Anneler atölyede çocuklar oyun alanında

Merkezdeki ilk çalışma gününde, anneler üretim yaparken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynadı.

Başvurular kadın sosyal yaşam merkezi'ne

Kadınların birbirleriyle kalıcı bağlar kurmalarına ve üretmiş olduğu el emeği ürünlerinden gelir etmelerine olanak sağlayan atölyenin başvuruları, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ne yapılmakta. Vatandaşlar, atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 892 57 30 - 0212 892 57 31 numaralı telefonlardan alabilir.

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı
Esenyurtlu kadınlar üretime başladı
Esenyurtlu kadınlar üretime başladı
Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurtlu kadınlar üretime başladı - Son Dakika


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