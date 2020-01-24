Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için düzenlediği, 'Sömestr Şenliği'nde minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı.

Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi, System.String[]

Esenyurt Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için düzenlediği, 'Sömestr Şenliği'nde minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı. Şenliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı.


Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren Esenyurtlu öğrenciler için Sömestr Şenliği düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gösterileri miniklerle birlikte izledi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, sahneye çıkıp şarkılar söyledi, Erkan Obüs'ün animasyon ve jonglör gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinlikte ebeveynleriyle birlikte sahnede yarışan çocuklar, Erkan Obüs ve Kukla Çilli'nin gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Miniklere, ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.


"Sizin için çalışacağız"


Şenlikte konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bundan sonra hep böyle etkinliklerimiz olacak. Siz çalışıp okulunuzu başarıyla bitireceksiniz biz de sizin için etkinlikler düzenleyeceğiz. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Birbirinizi çok sevin, ayırmayın, birbirinize değer verin ve derslerinize çok çalışın. Sizi çok seviyorum. Bizler sizin daha iyi şartlarda yaşayabilmeniz için sürekli çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler
Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama Son Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:37:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurtlu minikler sömestr şenliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]