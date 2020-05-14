Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda... - Son Dakika
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Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda...
6 saat önce
Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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14.05.2020 20:58:45. #1.13#
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