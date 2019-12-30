Esenyurtt'ta markette Suriyeli kadının parasını çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Elif YAVUZ/ ESENYURT'ta markette alışveriş yapan Suriyeli Manal Alhamad'ın 2 bin doları çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 30 Kasım'da Esenyurt'ta meydana geldi. Manal Alhamad (50) alışveriş yapmak için burada bulunan markete geldi. Alışveriş yaptığı sırada yanına gelen bir şüpheli, kadının 2 bin dolarını çaldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden parasını çalan kişiyi tespit eden Alhamad görüntülerle birlikte polise başvurdu. Görüntüleri inceleyen polis Alhamad'ın parasını çalan kadının yanındaki 3 kişiyle birlikte organize bir şekilde hareket ettiğini belirledi. Polis şüpheli 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADAGörüntülerde Alhamad'ın etrafında dolaşan kadınlardan siyah giyimli kadının bir süre sonra çatasına doğru hamle yaptığı ve 10 saniye içinde Alhamad'ın 2 bin dolarını aldığı gözleniyor. Görüntülerde hırsızlığı yapan kadının diğer 3 kişiden ayrı olarak marketten çıktığı ve yüzünü gizlediği görülüyor.