Son Dakika Haberleri: Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

53 dakika önce

Esenyurtta'da bulunan 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

Esenyurtta'da bulunan 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında bir ev sahibi sinir krizi geçirirken, bir kişide dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Esenyurt 2234. Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında, ev sahibi sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılırken 1 kişide dumandan etkilenerek olay yerinde tedavi gördü.


Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Ümraniye'deki far hırsızları kamerada Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurtta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]