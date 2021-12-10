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Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı

10.12.2021 12:58

Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı Hırsızlık şüphelileri yakalandı Esenyurtta bir kişinin bankadan para çektikten sonra takip ederek yaklaşık 4 milyon lirasını çalan şüpheliler yakalandı.

Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

İSTANBUL - Esenyurtta bir kişinin bankadan para çektikten sonra takip ederek yaklaşık 4 milyon lirasını çalan şüpheliler yakalandı.

Esenyurt'ta banka kasasında bulunan yaklaşık 4 milyon lirayı çekip arabasına koyan şahıs aracına binip hareket etti. Daha sonra aracını park edip parayı da bagajda bırakarak oradan ayrıldı. Bir süre sonrada otomobile yaklaşan bir kişi aracın bagajını açarak para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Aracına geri dönen mağdur ise çantayı yerinde göremeyince soluğu karakolda aldı.

Kimlikleri tespit edildi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin mağdur vatandaşı bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit etti. Öte yandan şüpheli şahısların park halindeki otomobilden para çalma anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışma neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda Hüseyin K.ile Sedat P.gözaltına alındı.

36 adet suç kaydı varmış

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sedat P.'nin 36 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.'nın ise 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalınan paranın bin 200 dolar ve 85 lira ele geçirildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı

Esenyurt, Asayiş, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık: Bankadan çıkan vatandaşı takip etti, bagajdaki çantayı alıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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