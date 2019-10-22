Son Dakika Haberleri: Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

1 saat önce

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni yoğun dumanlardan çok sayıda vatandaş etkilendi.

Yangın, Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven yardımı ile kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından tedavi edildi. Bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]