Esenyurtta korona virüs fırsatçılarına darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurtta korona virüs fırsatçılarına darbe - Son Dakika

Esenyurtta korona virüs fırsatçılarına darbe

6 saat önce

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 15 bin şişe dezenfektan ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Esenyurtta korona virüs fırsatçılarına darbe, System.String[]

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 15 bin şişe dezenfektan ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınının ardından sahte dezenfektan üretiminin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sahte dezenfektan üretiminin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 15 bin şişe dezenfektan ve 45 bin şişe sahte parfüm ürünlerinin yapımında kullanılan kimyevi madde ele geçirildi. İmalethanede daha önce sahte parfüm yapıldığı ve dezenfektan talebi üzerine yasa dışı yollarla bu üretimin yapıldığı öğrenildi. Operasyonda suçüstü yakalanan R.A gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

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