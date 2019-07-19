Son Dakika Haberleri: ESENYURTTA YER TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 1'İ AĞIR 2 YARALI
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ESENYURTTA YER TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 1'İ AĞIR 2 YARALI

1 saat önce

Esenyurtta iki komşu esnaf arasında tartışma çıktı.

Esenyurtta iki komşu esnaf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada birisinin durumu ağır olmak üzere 2 Afgan uyruklu esnaf yaralandı.
Doğan Araslı Bulvarı yolu üzerinde iki komşu esnaf arasında iddialara göre yer tartışmasından dolayı gerginlik yaşandı. Afgan Uyruklu baba-oğul H. A. ve M. A. ile komşu esnaf manav N. E., N. U., B. E., arasında çıkan gerginlik kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada N. E., N. U., B. E., Afgan Uyruklu baba ve oğula bıçakla saldırdı. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan H. A. ve M. A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Halıcılık yapan Afgan Uyruklu H. A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavganın yaşandığını noktaya gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.
ESENYURTTA YER TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 1'İ AĞIR 2 YARALI
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
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