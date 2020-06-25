Esenyurttaki sel baskınına soruşturma - Son Dakika
Esenyurttaki sel baskınına soruşturma
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
BüyükçekmeceCumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.
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25.06.2020 23:57:25. #1.13#
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