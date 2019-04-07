Son Dakika Haberleri: Esenyut'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

Esenyut'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Esenyut'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı İtfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyut'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı
İtfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken,çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi.
Esenyurt Yayla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını vatandaşlar itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı çatı katı yanana binayı ve bitişiğinde bulunan bir binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevler başka binalara sıçramadan söndürdü. Yangında ölen ya da aralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:35 Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa
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