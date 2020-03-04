Esenyut'ta lüks rezidansta hareketli anlar - Son Dakika

Esenyut'ta lüks rezidansta kiracısına 1 aydır ulaşamayan ev sahibi, güvenlik görevlileri eşliğinde eve girdi. Eşyalar arasında bir bavulda bomba düzeneği olduğundan şüphelenen güvenlik görevlileri, polis çağırdı.



Esenyut'ta bulunan lüks bir rezidansta hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre kiracısına yaklaşık 1 aydır ulaşamayan bir ev sahibi, rezidans yönetimi ile görüşerek güvenlik görevlileri eşliğinde daireye girdi. Dairede bulunan eşyaları boşaltan ev sahibi, bavulda gördüğü bir kabloyu bomba düzeneğine benzetti. Önce rezidansın güvenlik görevlilerine, ardından da polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, bölgeye bomba uzman ekibi sevk edildi.



Düzeneği gören güvenlik görevlisi, "Bavulda bir düzenek gördük. Kablo telefon falan var. Polis ekiplerini çağırdık" dedi.



Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekiplerin olay yerine gelerek bavulu incelemesi bekleniyor. - İSTANBUL