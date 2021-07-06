Esenyut'ta yarım kalan inşaatlar tamamlanacak - Son Dakika

Esenyurt'ta yarım bırakarak kaçtığı inşaatlar, Esenyurt Belediyesi garantörlüğünde tamamlanacak.

Esenyurt'ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatlar, Esenyurt Belediyesi garantörlüğünde tamamlanacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Temmuz ayı meclis toplantısında yapıların tamamlanması için belediye şirketi olan Derman A.Ş'ye sermaye artırımı istedi. Perşembe günü mecliste oylanacak gündem maddesi kabul edilirse çalışmalar başlayacak.

"Belediyenin garantörlüğünde bu işin yapılmasını istiyorlar"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde yarım bırakılan inşaatların tamamlanması için çalışma içinde olduklarını söyledi. Bu konuda kendilerine başvuru olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, "Yarım kalan, bırakıp kaçan müteahhitlerin bıraktığı inşaatları kar beklemeksizin, çok düşük karlarla organizasyon yapıp bunları kentsel dönüşüm alanında değerlendirmek, zira birçok deprem riski olan bina var. Bunların dönüşümünü sağlamak, bununla beraber bazı yerlerde toplu olarak belediyenin garantörlüğünde yapılmasını isteyen siteler var. Bu işlemlerin yapılabilmesi için finansman ihtiyacı var. Zaten Dermen Şirketi kabul edilirken de bunun için kabul edilmişti. Herkes biliyor ki Esenyurt'ta birçok imar yolsuzluğu ve bırakıp kaçan dolandırıcılıklar oldu. Bu dolandırıcılıklardan korktukları için vatandaşlar sitelerini müteahhitlere veremiyorlar. 'Biz bunu verirsek bunlar da bunu bırakıp kaçar mı, bizleri zarara uğratır mı, dairemizden olur muyuz!' diye endişe duyuyorlar. Dolayısıyla belediyenin garantörlüğünde bu işin yapılmasını istiyorlar. Belediyenin garantörlüğünde yapılması için bir şirket aracılığı ile yapabiliyoruz. O sebeple Derman Şirketi üzerinden bu tür gelen talepler varsa değerlendirmek üzere bu çalışmayı yürüteceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, söz konusu madde Temmuz ayının ikinci meclis toplantısında görüşülecek. - İSTANBUL