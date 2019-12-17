ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika

ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.

ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESER (Engelliler Sürekli Eğitim Rehberlik Merkezi) engelli öğrencilerle birlikte önemli gün ve haftaları kutlamaya devam ediyor.


12-18 Aralık tarihleri Yerli Malı Haftası kutlaması nedeniyle ESER'de düzenlenen etkinliğe ESER'li öğrenci ve velilerinin yanı sıra Özel Şafak Okulları'ndan da öğrenciler de katıldı. Engellilere yönelik ön yargıyı kırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte, öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinlikte öğrenciler, evde hazırladıkları yiyecekleri sergilerken, aynı zamanda da yerli malı haftası hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler engelli arkadaşlarıyla böyle bir organizasyonda buluştukları için çok mutlu olduklarını dile getirirken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de teşekkür ettiler. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Yerli Malı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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