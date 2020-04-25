Eser sahipleri, yayıncılar ve kitapc¸ılardan uluslararası destek çağrısı - Son Dakika
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Eser sahipleri, yayıncılar ve kitapc¸ılardan uluslararası destek çağrısı

6 saat önce

Türkiye Yayıncılar Birliğinin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Dünya Kitap Günü'nde uluslararası destek çağrısı yaptı.

Eser sahipleri, yayıncılar ve kitapc¸ılardan uluslararası destek çağrısı, System.String[]

Türkiye Yayıncılar Birliğinin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Dünya Kitap Günü'nde uluslararası destek çağrısı yaptı.

Federasyon, Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (EIBF), Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF), Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO) ve Uluslararası Bilimsel Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM) ile ortaklaşa bir bildiri yayınladı.

Bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünyada yaşanan kriz, salgının yayıncılık sektörü üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulanırken hükümetlere de destek çağrısında bulunuldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortak bildirinin Türkçe metni kamuoyuyla paylaşılırken dayanışma ve destek çağrısı yinelendi.

EIBF, IAF, IFRRO, IPA ve STM yetkilileri tarafından 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nde imzalanan bildiride, tüm dünyadaki hükümetler, kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri c¸evreleyen degˆer zincirlerini sürdürmek için ekonomik teşvik paketleri uygulayarak kitapların, ögˆrenme c¸özümlerinin, profesyonel ve akademik ic¸erigˆin önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet edildi.

Kitapların toplumdaki hayati rolünün vurgulandığı metinde, "Kitaplar aracılıgˆıyla o¨gˆreniriz, bas¸ka ku¨ltu¨rlerle tanıs¸ırız, hayal kurarız. Birbirimizi anlarız. Kitaplar aracılıgˆıyla empati yapmayı o¨gˆreniriz. Kitaplar, bilimsel aras¸tırma ic¸in, c¸ocuklarımızı egˆitmek ic¸in ve hayat boyu o¨gˆrenmede gereklidir. Kitaplar, daha iyi insanlar olmamızda bize yardım ederler." ifadesine yer verildi.

Kitapların eser sahiplerine, yayıncılara, kitapçılara ve telif hakkı kuruluşlarına ihtiyaç duyduğuna, toplum ic¸in hayati olan bu zincirin mutlak bir tehdit altında olduğuna dikkat çekilen bildiride, insanların zor zamanlarda kitaplara başvurdukları, tüm dünyada gazete ve blogların da izolasyondayken okumak ic¸in kitap listeleri olus¸turdukları anımsatıldı.

Dünyanın pek çok ülkesinde ebeveynlerin egˆitimci rolü üstlendikleri, ögˆretmenlerin derslerini o¨gˆrencilerine ulas¸tırmak ic¸in yeni yo¨ntemler bulmaya çalıştığı belirtilen bildiride, "Genel bir kitleye yo¨nelik kitaplar olsun, c¸ocuk kitapları olsun, egˆitim kaynakları veya bilimsel aras¸tırma olsun, eser sahipleri, yayıncılar, dagˆıtımcılar, kitapc¸ılar ve toplu hak yo¨netimi kurulus¸ları, gerektigˆi yerde hızla uyum sagˆlayarak ve toplum ic¸inde sorumlu bir rol oynayarak kars¸ılık verdiler." denildi.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kitap sektörünü de ekonomik olarak olumsuz etkilediği belirtilen ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Eser sahipleri, yayıncılar, edito¨rler, tasarımcılar, dagˆıtımcılar, kitapc¸ılar ve toplu hak yo¨netiminde c¸alıs¸anlar ic¸in bir gelecek sagˆlamanın yollarını bulmalıyız ki bu salgını yendigˆimizde kitap endu¨strisi kendisini toparlayabilsin. Yeni kitapların olmadıgˆı bir du¨nya hu¨zu¨nlu¨ ve yoksullas¸mıs¸ bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak ic¸in c¸ok c¸alıs¸ıyoruz fakat hayatta kalmak ic¸in yardıma ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatmamız ic¸in hu¨ku¨metlerin bize yardım etmesi gerekiyor."

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:10 Kaynak: AA

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