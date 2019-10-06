Eser Yenenler baba oldu
1 saat önce
Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.
Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:56
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler Didem Soydan'dan takipçilerine yatak videosu İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var? 4 ay önce dünyaevine giren Eser Yenenler, baba oldu