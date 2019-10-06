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Eser Yenenler baba oldu

1 saat önce

Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

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Berfu Yıldız güzel haberi  sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

Berfu Yıldız, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:56 
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