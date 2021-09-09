Miss Turkey yarışmasının merakla beklenen final gecesi, geniş bir katılımla yapıldı. Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı geceye, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog damga vurdu.
Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Ancak buraya kadar normal olan diyalog, Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözlerle bir anda sıradışı hal aldı.
Eser Yenenler eşine yönelik, "Bırak ben sunayım istersen" ifadelerini kullandı. Eşinin cevabı ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı kopardı. Berfu Yenenler'in "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Ünlü çiftin bu diyaloğu magazin gündeminde ve sosyal medyada üst sıralara çıktı.
Diğer yandan Berfu Yenenler'in verdiği cevabın ardından kameralar güzel manken Azra Akın'a çevrildi. Akın'ın Berfu Yenenler'i alkışlayıp kahkaha atması gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor - Son Dakika Magazin