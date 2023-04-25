Eser Yenenler'i domuza benzeterek çizen karikatürist hem hapis hem para cezası aldı - Son Dakika
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Eser Yenenler'i domuza benzeterek çizen karikatürist hem hapis hem para cezası aldı

25.04.2023 17:11

Eser Yenenler'i domuza figürü benzetmesiyle karikatür olarak çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı ifade edilen karikatürist Öznur Kalender'in "zincirleme hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Öte yandan İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatür çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı belirtilen karikatürist Öznur Kalender'den şikayetçi oldu. "Zincirleme hakaret" suçundan yargılanan Kalender'in 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"ESER YENENLER ADLI DOMBİLİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalender'in 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenler'in yüzünü domuza karikatür haline getirdiği ve "Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürk'le aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak 'B.k çuvalına' bende seni çizip komiklik yaptım nasıl?" şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.

"SEVİMLİ DOMUZLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

İddianamede şüpheli Öznur Kalender'in 11 Ocak 2022 tarihinde "Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk'le dalga geçen dombili komik Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahcup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı. Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi.

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3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede işlenen suçun uzlaştırmaya tabii olduğu ancak tarafların uzlaşmaması nedeniyle dava açıldığına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Öznur Kalander'in "Zincirleme hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"KARARDAN ÖTÜRÜ MEMNUNUZ"

İddianamenin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Eser Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "İddianame ile birlikte şüphelinin zincirleme şekilde müvekkilimize hakaret ettiği tespit olunmuş ve cezalandırılması istenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararından ötürü memnunuz. Nitekim hakarete uğrayan müvekkilimizin hakları adalet önünde korunmuştur" dedi.

30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Eser Yenenler'in Öznur Kalender'e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Mehmet Uvez: berfu sen ne alçak gönüllü bir insansın Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • mert çelik: karıkatur nerede hanı Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: SANA YAPALINLARINNIN 10 KATI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPILIYOR AMA SENİN KESİN DÜŞÜMCE ÖZGÜRLÜGÜNDEN DEM VURUYOR VE HERGÜN MAGLUM KANAL TEKRAREN YAPIYORLAR. BAŞKASINA YAPINCA MİZAH KENDİLERİNE YAPILINCAVHAKERET 2 YÜZLÜSÜNÜZ Cevap Yaz 76 45 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Eser Yenenler'i domuza benzeterek çizen karikatürist hem hapis hem para cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eser Yenenler'i domuza benzeterek çizen karikatürist hem hapis hem para cezası aldı - Son Dakika
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