Son Dakika Haberleri: Eser Yenenler Sevgilisiyle Tiyatro İzledi

Eser Yenenler Sevgilisiyle Tiyatro İzledi

37 dakika önce

OYUNCU ve komedyen Eser Yenenler ve sevgilisi Berfu Yıldız, pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Eser Yenenler Sevgilisiyle Tiyatro İzledi, System.String[]
OYUNCU ve komedyen Eser Yenenler ve sevgilisi Berfu Yıldız, pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız ile pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde tiyatro izledi. AVM'nin gösteri merkezinde sahnelenen Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro oyunu 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeye gelen çiftin keyfi yerindeydi. Eser Yenenler, kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarıyla oyun öncesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk'¸ tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne yazılmış interaktif bir güldürü.  Oyun, dünyanın en tehlikeli konusu 'Aşk' üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor. Bütün evlilikleri terapi yolculuğuna çıkaran oyunda; Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener rol alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:54 Kaynak: DHA

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