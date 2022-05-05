Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

05.05.2022 14:11

Son dakika gündem haberi: ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K.yakalandı.Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nın Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K.yakalandı.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nın Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı. Ümit K. işlemlerinin yapılması için Atışalanı Polis Merkezi'ne getirildi.

Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ - Son Dakika
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