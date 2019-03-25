Eserler, Hizmetler Ürettik ve Milletimizin Gönlüne Girdik"

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, seçim çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, seçim çalışmalarını sürdürdü.



Bilgin, Sarıyar Köyü Derneği tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.



Daha sonra Fatih Mahallesi bölge toplantısına katılan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ı mutlu edecek her projeyi hayata geçireceklerini belirtti.



Bilgin, projelerine destek olacak bakanların bugün de seçimden sonra da Sivas'a gelmeye devam edeceklerini aktararak, "Sivaslılar mutlu olacak ama birileri proje ve hizmetlerden rahatsız olacaksa onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar. Birileri konuşur, dedikodu yapar ama hizmeti biz yaparız. Geçmişimize baktığımız zaman eserler, hizmetler ürettik ve milletimizin gönlüne girdik. Hiç kimseyi istismar etmedik. İstismar siyaseti yapmadık." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Bilgin, Fatih Mahallesi'nde bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı

AK Parti Seçim Ofisinin Camlarını Kıran 2 Saldırgan, AK Partili İsmi de Darbetti

5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti

Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı