Son Dakika Haberleri: Eserlerini Kar Üzerinde Sergiledi

Eserlerini Kar Üzerinde Sergiledi

38 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek, yaptığı eserleri kar üzerinde sergiledi.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek, yaptığı eserleri kar üzerinde sergiledi.

Daha önce Erdek Körfezi, Kocaçay ve su yalağında yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan Şimşek, bu kez yaptığı ebru çalışmalarından bazılarını evinin yanındaki parkta, karlar üzerinde izlenime sundu.

Şimşek, asıl amacının ebru sanatını tanıtmak olduğunu belirterek, "Özellikle gençlerin bunları görüp etkilenerek, ebru sanatını öğrenmelerini istiyorum." dedi.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Manyas, Balıkesir, Kültür Sanat
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