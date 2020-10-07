EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
07.10.2020 18:03
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor, 17 Ekim'de oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde Hürriyet Gücer ve Serkan Topkaya yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yapılan çift kale maçla noktalandı.
Öte yandan, siyah kırmızılı ekip hazırlıklara yarın çift antrenmanla devam edecek. - ESKİŞEHİR
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