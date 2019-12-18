EsEs gözünü Balkes'e dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel EsEs gözünü Balkes'e dikti - Son Dakika

EsEs gözünü Balkes'e dikti

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

EsEs gözünü Balkes'e dikti, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, devre arası öncesinde kalan 2 maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu kapsamda devre arasına bir maç kala ligin güçlü ekiplerinden Balıkesirspor'u konuk edecek olan EsEs, karşılaşma hazırlıklarına başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde çalışan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden çalışmalar, yarım sahada yapılan maçın ardından artırmalı koşu ile sona erdi.

Öte yandan antrenmana grip enfeksiyonu geçiren Fildişi Sahilli Sissoko ve tedavileri süren Talha ile Buğra katılmazken, Sezgin, Muhammet ve Cengiz Alp takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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