EsEs kuvvet, çabukluk ve pas çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, siyah-kırmızılılar kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirildi. Ardından dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA
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